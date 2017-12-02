” الجبير ” الصراع الفلسطيني الأسرائيلي ينعكس على كل دول العالم

نايف السالم(صدى):

حذر وزير خارجية المملكة ” عادل الجبير ” ، اليوم، من حدوث أي تغييرات في وضع مدينة القدس الشرقية الفلسطينية ،مؤكداً بخطورة الوضع على العالم كله .

وصرح الجبير خلال منتدى الحوار المتوسطي المنعقد منذ أمس ومستمر ل غداً السبت في روما ، ” إنه لا يمكن تصور حل للنزاع دون إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ، إلى أن مسائل القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضات يجب أن يكون لها حلول ، وأن ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية ” .

وأشار الجبير داعياً للسلام، قائلاً ” أن مبادرة السلام العربية تدعو إلى تسوية ضمن هذه الخطوط العريضة، مقابل سلام بين إسرائيل والدول العربية، وإن بلادنا تشجع الطرفين على اتخاذ خطوات لازمة من أجل التوصل إلى اتفاق ، مشيراً لدور قمة مكة-الخاصة أثناء منظمة التعاون الإسلامي عام 2005- بتبنيها هذه الخطة، وفتح المجال أمام السلام بين إسرائيل وأكثر من 50 دولة إسلامية ” .