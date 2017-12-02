نجاة 4 بحارة في حادث تصادم قارب مع قاطرة لـ ” أرامكو ” بالخفجي

خالد الضبيبي(صدى):

تحاول فرق حرس الحدود في المنطقة الشرقية، انتشال طاقم قارب صيد اصطدم مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالخفجي، أسفر عن نجاة أربعة بحارة بعد سقوطهم في عرض البحر، والبحث جارٍ عن مفقود خامس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بوقوع حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالقرب من حقل منيفة بالخفجي، ونتج عن الحادث سقوط خمسة بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر، نجا أربعة منهم والتحقوا بقاربهم، وما زال الخامس مفقودًا.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ، تم تسيير عدد من الدوريات البحرية والساحلية وفرق البحث والإنقاذ، والتنسيق مع طيران الأمن والجهات ذات العلاقة من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع للمنطقة الشرقية (DMRCC) وتسخير كافة الجهود والإمكانات للبحث عن المفقود”.