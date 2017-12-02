وكالة ” بلومبرغ ” تختار ولي العهد في صدارة ” القادة المؤثرين ” عالميًا

نايف السالم(صدى):

اختارت وكالة ” بلومبرغ ” الأمريكية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن ” قائمة الخمسين ” الخاصة بأكثر خمسين شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تَرَكُوا أثراً على مسار التجارة بالعالم خلال عام 2017.

وأوضحت الوكالة سبب اختيارها لسمو الأمير محمد بن سلمان ليحل في المرتبة الثالثة بين قائمة الخمسين قائلة إن من ثمار خطة رؤية 2030 في إعادة تشكيل اقتصاد المملكة فكرة طرح شركة أرامكو للاكتتاب العالمي في عام 2018، لها أثر واضح على الاقتصاد العالمي.

وتابعت الوكالة موضحة أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام باطلاق برنامج فعال لضمان امتلاك المملكة لأكبر صندوق سيادي في العالم من خلال زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة.

حيث قامت المملكة بالموافقة على استثمار ما لا يقل عن 20 بليون دولار في الولايات المتحدة وخصصت 45 بليون دولار ستقوم بضخها خلال 5 سنوات في صندوق الاستثمارات المشتركة بينها وبين سوفت بانك والذي من المنتظر أن تصل قيمته لـ 93 بليون دولار.