بالصور.. بلدية طريف تغلق 4 محلات مخالفة لنظام البلدية
بلدية محافظة طريف تغلق ٤ محلات، بالاضافة إلى مصادرة مواد غذائية فاسدة، بداية الشهر الحالي.
نفذت بلدية محافظة طريف عددا من الجولات الميدانية الجماعية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .
والتي كانت على المطاعم والمخابز والباعة المتجولين .
حيث تم ضبط عامل مخالف من ضمن حملة وطن بلا مخالف تم تسليمه لجهات الاختصاص .
كما تم توجيه الباعه المتجولين الى الموقع الذي خصصته البلدية لهم .
من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي الى تكثيف الجولات وعدم التهاون في الأمور المتعلقة بمجال صحة الإنسان .
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