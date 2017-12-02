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بالصور.. بلدية طريف تغلق 4 محلات مخالفة لنظام البلدية

بالصور.. بلدية طريف تغلق 4 محلات مخالفة لنظام البلدية
خالد الضبيبي(صدى):

بلدية محافظة طريف تغلق ٤ محلات، بالاضافة إلى مصادرة مواد غذائية فاسدة، بداية الشهر الحالي.

‏‎نفذت بلدية محافظة طريف عددا من الجولات الميدانية الجماعية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

والتي كانت على المطاعم والمخابز والباعة المتجولين .

حيث تم ضبط عامل مخالف من ضمن حملة وطن بلا مخالف تم تسليمه لجهات الاختصاص .

كما تم توجيه الباعه المتجولين الى الموقع الذي خصصته البلدية لهم .

‏‎ من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي الى تكثيف الجولات و‎عدم التهاون في الأمور المتعلقة بمجال صحة الإنسان .


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