بعد فوز ناديه.. ” ميليسي ” يتعرض لإصابة بالغة

ماجد محمد(صدى):

تعرض لاعب الهلال السعودي نيكولاس ميليسي ، إلى إصابة بالغة أدت لنقله إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي الذي يوضح حقيقة وضعه الصحي .

وأوضح الكشف المبدئي تعرض ” ميليسي ” إلى تمزق في العضلة الأمامية للفخذ ، ومن المقرر أن يجري غداً السبت ، كشف موسع بالأشعة للاعب ، لتحديد نوع الإصابة بشكل أكثر دقة ومعرفة مدة العلاج ، وفقاً لما ذكره الإعلامي السعودي حسن الصويلحي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” .

يذكر أن الهلال أحرز فوزاً ساحقاً خلال الدوري السعودي للمحترفين الذي عقد مساء اليوم الجمعة ، بهدفين مقابل لاشئ للأهلي .