خالد عبد الرحمن يعاني وعكه صحية حادة

أماني الغامدي(صدى):

غادر الفنان خالد عبد الرحمن بعد الاطمئنان علي صحته ، من مستشفي صبيا العام بمنطقة جازان ، مساء أمس ، إثر وعكة صحية تعرض لها خلال تواجده بالمنطقة .

وصدرت معلومات بأن الفنان خالد عبد الرحمن ، تلقي رعاية طبية من قبل طاقم المستشفي واهتمام حتي أستعاد عافيته ، بعد معاناته من آلام وأرتفاع في درجة الحرارة.