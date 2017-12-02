خالد عبد الرحمن يعاني وعكه صحية حادة
غادر الفنان خالد عبد الرحمن بعد الاطمئنان علي صحته ، من مستشفي صبيا العام بمنطقة جازان ، مساء أمس ، إثر وعكة صحية تعرض لها خلال تواجده بالمنطقة .
وصدرت معلومات بأن الفنان خالد عبد الرحمن ، تلقي رعاية طبية من قبل طاقم المستشفي واهتمام حتي أستعاد عافيته ، بعد معاناته من آلام وأرتفاع في درجة الحرارة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2642 ] نشر منذ 53 دقيقة
سلامات ابو نايف🌹
من ارقى اغانيك واعذبها
الشمس نوره سطع لجل المزاييني
لولا المزايين بالدنيا طفى اسراجه
كلن به جروح و بعض الشوق يضنيني
يا ويش أسوي بقلبن يصعب اعلاجه
غير أشتكي من هوى يبعد ويدنيني
و أشكي من الليل لا منّه غطى داجه
يا قمرا نورك يذكرني ويبكيني
ويا شمس قلبي على المزيون وهاجه
بـ قعد على درب خلي وانتظر حيني
حتى يحين القدر والدنيا غناجه
أوصيت منهو يحفر القبر ويذريني
يكتب على النصب مات وله بكم حاجه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23388 ] نشر منذ 26 دقيقة
سلامات يبونايف
أنت وش عندك فجيزان
اشوف نزلاتك كثيرة
لايكون🌿🌿🌿
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗