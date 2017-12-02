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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الهلال الأحمر السعودي ينقذ مواطن سقط في صحراء بجنوب العويقيلة

الهلال الأحمر السعودي ينقذ مواطن سقط في صحراء بجنوب العويقيلة
خالد الضبيبي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بفرع منطقة الحدود الشمالية على الرقم 997 عند الساعة 1:08 من مساء اليوم بلاغًا من مواطن عن وقوع حادثة سقوط شخص في صحراء بالقرب من قرية زهوة جنوب محافظة العويقيلة 100 كم . وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مركز إسعاف العويقيلة .

وبعد مباشرة الحادثة تبين إصابة شخص بالغ ” سعودي الجنسية ” بإصابات متوسطة الخطورة ، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله وهو واعي الى مستشفى العويقيلة العام .

صرح بذلك مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي


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