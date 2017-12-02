بالفيديو.. القرصنة الإلكترونية تزداد انتشاراً بحلول 2018

كاليفورنيا(صدى):

كشفت شركة ” ماكافي ” عن تقرير جديد صدر لأمن المعلومات ، يوضح ظهور تقنيات جديدة للقراصنة يمكن استعمالها في مجال الاختراق الالكتروني .

وأشارت الدراسة إلى أن كل ما سبق من هجمات إلكترونية خبيثة ما هو إلا مجرد مقدمة ضعيفة لما سيأتي لاحقاً ، حيث يسعى مجرمي المعلوماتية دائماً إلى تطوير تقنياتهم وأساليبهم البرمجية ، وهو ما يسبب الضرر ويحقق أهدافهم التي تؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

وأثارت هذه الهجمات الإلكترونية مخاوف شركة ” ماكافي ” بحسب التقرير السنوي لها ، حيث يتوقع أن تمتد أهداف القرصنة مستقبلاً إلى الشخصيات الثرية للحصول على أموالهم من خلال الخدع التقنية عبر وسائل التواصل على شبكة الإنترنت .