هوساري ” مجموعتنا صعبة لكن لا يوجد مستحيل “
أعرب أسامه هوساري قائد الأخضر السعودي عن فرحته بلعب مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية لعام 2018 ، أمام المنتخب العملاق الروسي ،وذلك بسبب أن منتخب البلد المستضاف سيلعب هذه المباراة، مشيراً أن اللعب في كأس العالم شرف وفرحة كبيرة .
وعلق هوساري عن مجموعة الأخضر السعودي قائلاً، لم نكن نتمني مواجهة منتخب مصر لكن هذه كرة قدم، وجميع المنتخبات التي وصلت للكأس قوية ولا يوجد مباريات سهلة في مونديال العالم.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 48 دقيقة
مذكر عندنا لاعب اسمه
اسامه هوساري
الله كريم[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 34 دقيقة
اللي اخبره اسمه اسامه هوساوي الظاهر ان الكاتب في نوم وهم اسهروه الله يهديهم