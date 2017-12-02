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هوساري ” مجموعتنا صعبة لكن لا يوجد مستحيل “

هوساري ” مجموعتنا صعبة لكن لا يوجد مستحيل “
نواف السالم(صدى):

أعرب أسامه هوساري قائد الأخضر السعودي عن فرحته بلعب مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية لعام 2018 ، أمام المنتخب العملاق الروسي ،وذلك بسبب أن منتخب البلد المستضاف سيلعب هذه المباراة، مشيراً أن اللعب في كأس العالم شرف وفرحة كبيرة .

وعلق هوساري عن مجموعة الأخضر السعودي قائلاً، لم نكن نتمني مواجهة منتخب مصر لكن هذه كرة قدم، وجميع المنتخبات التي وصلت للكأس قوية ولا يوجد مباريات سهلة في مونديال العالم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 48 دقيقة

مذكر عندنا لاعب اسمه
اسامه هوساري

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 34 دقيقة

اللي اخبره اسمه اسامه هوساوي الظاهر ان الكاتب في نوم وهم اسهروه الله يهديهم

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