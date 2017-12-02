هوساري ” مجموعتنا صعبة لكن لا يوجد مستحيل “

نواف السالم(صدى):

أعرب أسامه هوساري قائد الأخضر السعودي عن فرحته بلعب مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية لعام 2018 ، أمام المنتخب العملاق الروسي ،وذلك بسبب أن منتخب البلد المستضاف سيلعب هذه المباراة، مشيراً أن اللعب في كأس العالم شرف وفرحة كبيرة .

وعلق هوساري عن مجموعة الأخضر السعودي قائلاً، لم نكن نتمني مواجهة منتخب مصر لكن هذه كرة قدم، وجميع المنتخبات التي وصلت للكأس قوية ولا يوجد مباريات سهلة في مونديال العالم.