” الدفاع المدني ” ينقذ طفل مُحتجز بـ ” القريات ” بسبب حريق

علي العنزي(صدى):

نجحت قوات الدفاع المدني بمحافظة ” القريات ” من إنقاذ طفل يبلغ سنتان من العمر ، كان مُحتجزاً في إحدى منازل حي الرفاع بعد نشوب حريق بداخله .

حيث وصل بلاغ عن حادث حريق في إحدى المنازل بالمنطقة ، في تمام الساعة الثانية اليوم الجمعة ، وتم إنقاذ الطفل في الوقت المناسب ، ومن ثم سيطرت القوات على الحريق وإخماده ، إلا أن الطفل قد أصيب بحالة اختناق أُرسل على إثرها إلى المستشفى في وضع حرج .

ووجه الدفاع المدني وفق ما حدث رسالة للمواطنين بأن يتوخوا الحذر ويأخذوا حيطتهم بشكل دائم ، والاهتمام بالأطفال ومتابعتهم حتى لا يصلوا إلى مكامن الخطر بالمنزل ، متمنين الشفاء للطفل المُصاب .