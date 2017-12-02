ميدو: كنت أتمنى الابتعاد عن السعودية في مونديال 2018
علق اللاعب المصري السابق أحمد حسام ” ميدو ” اليوم الجمعة، على وقوع منتخب بلاده في المجموعة الأولى مع السعودية وروسيا، وأوروجواي بقوله إنها مجموعة معقدة.
وغرد ” ميدو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” مجموعتنا متوسطه ولكنها معقده!! روسيا صاحبة الارض وأراجواي فريق صعب جدًا وعن نفسي كنت أتمنى أن نبعد عن السعودية في مباراة مع فريق منظم ومباراة بها حساسيات كبيرة!! ” .
الجدير بالذكر أن المملكة ستخوض مباراتها الافتتاحية أمام روسيا، بينما ستلعب مصر مباراتها الأولى أمام أوروغواي.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول خل عنك الهياط بس
كلكم راح تنصقعون
والمتأهل روسيا اولا والاورقواي ثانيا والا انتم كني اشوفكم تعزون بعض وراجعين بطياره وحده