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ميدو: كنت أتمنى الابتعاد عن السعودية في مونديال 2018

ميدو: كنت أتمنى الابتعاد عن السعودية في مونديال 2018
ماجد محمد(صدى):

علق اللاعب المصري السابق أحمد حسام ” ميدو ” اليوم الجمعة، على وقوع منتخب بلاده في المجموعة الأولى مع السعودية وروسيا، وأوروجواي بقوله إنها مجموعة معقدة.

وغرد ” ميدو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” مجموعتنا متوسطه ولكنها معقده!! روسيا صاحبة الارض وأراجواي فريق صعب جدًا وعن نفسي كنت أتمنى أن نبعد عن السعودية في مباراة مع فريق منظم ومباراة بها حساسيات كبيرة!! ” .

الجدير بالذكر أن المملكة ستخوض مباراتها الافتتاحية أمام روسيا، بينما ستلعب مصر مباراتها الأولى أمام أوروغواي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 1 ساعة

اقول خل عنك الهياط بس
كلكم راح تنصقعون
والمتأهل روسيا اولا والاورقواي ثانيا والا انتم كني اشوفكم تعزون بعض وراجعين بطياره وحده

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