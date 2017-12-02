زهران: الهزة الأرضية شمال غرب النماص ضعيفة

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور هاني زهران، إن الهزة التي سجلتها الهيئة شمال غرب النماص، فجر اليوم الساعة 3:19:43 ثانية بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر ضعيفة جداً.

وقال إن محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت نشاطاً زلزالياً ملحوظاً في شمال مدينة النماص بمسافة تصل إلى 16 وبلغ عدد الهزات الأرضية المسجلة حتى تاريخه 59 هزة أرضية، وبلغت أكبر هزة أرضية في هذا النشاط بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي، وذلك صباح يوم الجمعة 14/2/1439 هـ الموافق 3/11/2017 م، وتقع الهزة شمال غرب مدينة النماص بمسافة 16 كم.

وطمأن زهران المواطنين، داعياً الجميع إلى متابعة مواقع الهيئة الرسمية وأخذ المعلومات الصحيحة، إضافة إلى الاستفادة من التوضيحات والإجراءات الواجب اتباعها أثناء وبعد وقوع الهزات الأرضية.