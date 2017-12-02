مصرع قيادي ميداني وثمانية حوثيين شمال صعدة

فهمي محمد(صدى):

مصرع تسعة عناصر من الأنقلابيين ، اليوم الجمعة ، من بينهم رئيس ميليشيات الحوثيين المدعو رمزي محمد أحمد عامر والمكنى ” أبو حمزة الصعدي ” مع ثمانية آخرين من مجموعته المسلحة، أثناء المواجهات بأقصي شمال اليمن في محور علب بمحافظة صعدة .

وصرح رئيس العمليات اللواء العقيد ” أديب الشهاب ” ، إن القتلى لقوا مصرعهم إثر فشل الجيش اليمني في هجوم عليهم علي جبل سبحطل بشمال صعدة ، وجرح آخرون في حين لاذت بقية العناصر بالفرار أثناء المواجهات.