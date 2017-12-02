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مصرع قيادي ميداني وثمانية حوثيين شمال صعدة

مصرع قيادي ميداني وثمانية حوثيين شمال صعدة
فهمي محمد(صدى):

مصرع تسعة عناصر من الأنقلابيين ، اليوم الجمعة ، من بينهم رئيس ميليشيات الحوثيين المدعو رمزي محمد أحمد عامر والمكنى ” أبو حمزة الصعدي ” مع ثمانية آخرين من مجموعته المسلحة، أثناء المواجهات بأقصي شمال اليمن في محور علب بمحافظة صعدة .

وصرح رئيس العمليات اللواء العقيد ” أديب الشهاب ” ، إن القتلى لقوا مصرعهم إثر فشل الجيش اليمني في هجوم عليهم علي جبل سبحطل بشمال صعدة ، وجرح آخرون في حين لاذت بقية العناصر بالفرار أثناء المواجهات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39094 ] نشر منذ 2 ساعتين

نصر من الله وفتح قريب ,, اهلكوهم لا تأخذكم فيهم رأفة ولا شفقه ,,

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