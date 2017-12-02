هؤلاء هم أغنى شخصيات في العالم.. تعرف على ثرواتهم
أعلن موقع ” بيزنيس إنسايدر ” عن أغنى 50 شخص في العالم وفقاً لمؤشر ” بلومبيرغ ” لمليارديرات العالم ، حيث احتل المرتبة الأولى الأمريكي جيف بيزوس ، صاحب موقع ” أمازون ” والذي تبلغ ثروته حوالي 98.4 مليار دولار .
ورصد الموقع أشهر المبرمجين بيل غيتس في المرتبة الثانية ، حيث أن ثروة مؤسس شركة ” مايكروسوفت ” بلغت 89.4 مليار دولار ، ويليه في المرتبة الثالثة وارن بوفيت رجل الأعمال الأمريكي الذي وصلت ثروته إلى ما يقدر بـ 81.7 مليار دولار .
فيما حصل على المركز الرابع أمانسيو أورتيغو العالم بتجارة التجزئة حيث تصل ثروته إلى 75.9 مليار دولار ، بينما احتل مارك زوكربيرغ على المركز الخامس ، وهو صاحب موقع التواصل الشهير ” فيسبوك ” وعامل بالمجال التقني ، حيث يملك 72.3مليار دولار .
وبالخروج من الولايات المتحدة ، فقد احتل المركز الـ 50 مواطن صيني يدعى ويليام دينغ ، ويعمل في عالم التكنولوجيا ، حيث وصلت ثروته اليوم إلى حوالي 19.1 مليار دولار .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ان ثرواتهم لا تساوي جناح بعوضه امام من شرح الله صدره للأسلام…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23388 ] نشر منذ 8 دقائق
ياالله ترزقنا الجنه ونعيمها
ياااااارب🤗
مع الثروات الي اشوفها قدامي
على كذا الصدقه تجوز على العمودي وطقته الي عندنا
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂