الرئيس الأمريكي يكشف عن حقيقة الإطاحة بوزير خارجيته

واشنطن(صدى):

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن اختلافه مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يؤثر على بقاؤه في منصبه.

وغرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” تكهنت وسائل الإعلام بأنني عزلت ريكس تيلرسون أو بأنه سيغادر منصبه قريبا، أخبار زائفة؛ لن يغادر منصبه وبالرغم من أننا نختلف حول موضوعات معينة فإننا نعمل جيدًا سويًا وأمريكا استعادت احترامها مجددًا ” .

وكانت تداولت وسائل إعلامية أمريكية، أمس، الأنباء حول وجود خطة لترامب من أجل الإطاحة بوزير الخارجية، وتعيين مديروكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو بديلًا له.