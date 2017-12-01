بالفيديو.. التعليم تكشف حقيقة مدرسة الـ ” 130 مليونًا “
نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الجمعة، ما جاء من معلومات عبر مقطع فيديو لمدرسة يدعي مصور المقطع أن بها أخطاء هندسية أدت إلى هدم أجزاء منها وإعادة بنائها مرة أخرى، وأن المدرسة تكلف بناؤها 130 مليون ريال.
وأوضح العصيمي، أن المبنى كلّف أقل من 15.5 مليون ريال، تشمل قرابة 30 فصلاً دراسياً بالإضافة إلى المظلات الخارجية والملاعب العشبية، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة ومسرح داخلي.
أما الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، فأفاد المتحدث الرسمي للوزارة في بيانٍ بأنهم يتبعون الشركة التي تولت تنفيذ مشروع المدرسة.
إشارةً إلى هذا الفيديو توضح الوزارة….. pic.twitter.com/PKNtSaUyuk
— مبارك العصيمي (@mualosaimi) December 1, 2017
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
30فصل يعني 30 غرفه..وهذه بمنافعها ما تكلف 5مليون
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39094 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفساد الفساد ,, قاتل الله المفسدين الحرامية النصابين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39094 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتركنا من المباني ,,
,, الشعار ، شعار التعليم اللي هو خلفية الصوره الموضحه اعلاه ، كم مليون كلَّف ؟؟
,, 52 مليون ريال ، والعهده على الراوي ، لا ويقول بأن قيمة الخط الصغير ( في الشعار ) ، هذا بمليون ريال ، اعطوه للي يصب الشاهي لهم ,,
,, يستاهل من جاه خير من ربه يحطه بجيبه وهو ساكت ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله .. التربيه والتعليم .. بحاجه الى تربيه وتعليم