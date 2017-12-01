بالفيديو.. التعليم تكشف حقيقة مدرسة الـ ” 130 مليونًا “

نايف السالم(صدى):

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الجمعة، ما جاء من معلومات عبر مقطع فيديو لمدرسة يدعي مصور المقطع أن بها أخطاء هندسية أدت إلى هدم أجزاء منها وإعادة بنائها مرة أخرى، وأن المدرسة تكلف بناؤها 130 مليون ريال.

وأوضح العصيمي، أن المبنى كلّف أقل من 15.5 مليون ريال، تشمل قرابة 30 فصلاً دراسياً بالإضافة إلى المظلات الخارجية والملاعب العشبية، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة ومسرح داخلي.

أما الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، فأفاد المتحدث الرسمي للوزارة في بيانٍ بأنهم يتبعون الشركة التي تولت تنفيذ مشروع المدرسة.