بعد افتتاحه.. طائرة إغاثة سعودية تصل مطار ” الغيطة ” اليمني

فهمي محمد(صدى):

وصلت أولى طائرات القوات الجوية السعودية إلى مطار الغيظة بمحافظة المهرة ، يوم أمس الخميس ، والذي تم إنشاؤه لاستقبال الطائرات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية للداخل اليمني .

وحملت الطائرة الملكية خمسة آلاف سلة غذائية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مستحقيها ، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في اليمن ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

واجتمع فريق مركز الملك سلمان مع مسؤولي الأمن العام الأردني والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ، وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الطفولة للوقوف على البرامج الإنسانية المُقترح تقديمها خلال الفترة المقبلة لمساعدة اللاجئين في المُخيمات ، ومناقشة سبل توفيرها والاجراءات اللازمة لذلك .

يُالجدير بالذكر ، أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على تفعيل برنامجه في الوقت الحالي ، لتوزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين في مخيم الأزرق ، المتوقع من خلاله استهداف 34 ألفاً و906 لاجئين ، بعدد 88 ألفاً و844 قطعة شتوية متنوعة.