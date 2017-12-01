” قرقاش ” : مساعي القاهرة إلى الخير مصدر استقرار للعرب

ابوظبي(صدى):

أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الجمعة، بجهود جمهورية مصر العربية لاتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل التقدير للجهود المصرية المخلصة لإنجاح المصالحة الفلسطينية، مساعي القاهرة وسعيها الخيِّر مصدر استقرار للعرب في قضاياهم المركزية ” .

يجدر الإشارة إلى أنه أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، وصول وفدا حركة حماس وحركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية.