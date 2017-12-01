الأحد المُقبل.. يحتفل العالم بالذكرى الـ25 للرسائل النصية

لندن(صدى):

تحتفل الرسائل النصية بمناسبة حلول 25 عاماً على إرسال أول رسالة لها يوم الأحد المقبل ، حيث سيمر ربع قرن على هذا الاختراع الذي نتعامل به حتى يومنا هذا .

وأعاد المبرمج البريطاني تطوير نظام الرسائل النصية احتفالاً بهذه المناسبة ، عن طريق إضافة لمسة عصرية لها تواكب التطورات الحديثة ، من خلال تزويدها بمجموعة من الرموز التعبيرية التي تجعل النصوص أكثر حيوية بين المُستخدمين .

ووفقاً لموقع ” ديلي ميل ” البريطاني ، فإن المبرمج نيل بابورث أرسل عام 1992 أول رسالة نصية كتجربة عبر الكمبيوتر عندما بلغ ال 22 عاماً ، حيث كان يعمل كمطور ومهندس لاختبار إنشاء خدمة الرسائل القصيرة بإحدى شركات الاتصال المعروفة في هذا الوقت ، ويُعد هذا الاختراع هو الأهم حيث حصلت عليه نوكيا لتزود هواتفها به .