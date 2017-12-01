ولي العهد يوجه بزيادة مراكز لوني الشقح والحمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

واس(صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل بزيادة مراكز لوني الشقح والحمر لفئات العشرين انتاج والثلاثين والخمسين إلى عشرة مراكز لتحسن زيادة التسجيل فيها هذا العام.

ورفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على دعمه للمهرجان وللملاك ومتابعته الدائمة التي وضعت مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في مساره الصحيح والمكانة التي تليق به وبالملاك في ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتوجيهاته لخدمة موروث الإبل والاهتمام به.