حميدة امتنع عن الوقوف حداد على شادية لهذا السبب

القاهرة(صدى):

أثار الفنان الكبير محمود حميدة ضجة كبيرة ، لعدم وقوفه تقديراً واحتراماً لتكريم الفننة الراحلة شادية في ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، وجلوسه في مكانه وعدم تحركه نهائياً حتي بالتصفيق .

وصرحت ابنته ” إيمان حميدة ” مبررة موقف والدها بهذه الكلمات ، ” أن والدها لديه مشاكل في الظهر ولم يستطع الوقوف ، وأن المقصد من الوقوف ليس دقيقة حداداً علي الفنانة شادية ، بل الوقوف للسلام الوطني ، ولشهداء حادث الروضة ” .

يذكر أن الفنانة شادية ، رحلت عن عالمنا منذ 3 أيام عن عمر يناهز ال 86 عاماً بعد صراع طويل مع المرض ، وتوفت في العناية المركزة لمستشفي الجلاء العسكري ، إثر تعرضها لجلطة حادة في المخ والتهاب رئوي حاد، ومن المقرر أن تتلقى أسرتها العزاء مساء اليوم في دار المناسبات بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس .