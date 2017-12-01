التعليم: وقف برنامج تحليل الشخصية من خلال كتابة خط اليد

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، بوقف البرنامج التدريبي ” تحليل الشخصية من خلال كتابة خط اليد ” ، الذي أعلن عنه معهد ” سفراء الاحتراف ” بجدة؛ وذلك بسبب مخالفة اللوائح والقوانين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مبارك العصيمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعهد والقائمين عليه.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة تعتمد فقط الدورات التدريبية التربوية، بالمراكز التدريبية الأهلية المرخص لها، منوهةً بأن المراكز المخالفة ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.