بعد الأنباء حول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.. فلسطين ترد بقوة على ” ترامب “

القدس المحتلة(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ، مساء اليوم الجمعة، إن نقل سفارة أمريكا إلى القدس يدفع المنطقة لعدم الاستقرار.

وأضاف ” ردينة ” أن إن الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها، ينطوي على نفس الدرجة من الخطورة على مستقبل عملية السلام.

وجاء تعليق نبيل أبو ردينة تعليقًا على الأنباء المتداولة حول احتمالية اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس كعاصمة لإسرائيل في خطاب، الأربعاء المقبل.