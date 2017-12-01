بعد الأنباء حول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.. فلسطين ترد بقوة على ” ترامب “
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ، مساء اليوم الجمعة، إن نقل سفارة أمريكا إلى القدس يدفع المنطقة لعدم الاستقرار.
وأضاف ” ردينة ” أن إن الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها، ينطوي على نفس الدرجة من الخطورة على مستقبل عملية السلام.
وجاء تعليق نبيل أبو ردينة تعليقًا على الأنباء المتداولة حول احتمالية اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس كعاصمة لإسرائيل في خطاب، الأربعاء المقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23383 ] نشر منذ 48 دقيقة
المشكلة مهي ف ترامب
النشكلة فيكم انتوا ياالفلسطينيين
أنتوا أول من اعترفتوا بأسرائيل كدولة
عباس بنفسه يقول نريد أن نتعايش مع دولة اسرائيل كدولتين متجاورتين
وكل ماطلع مسؤل كبير او متحدث فلسطيني
كل ماذكر اسرائيل سبقها بكلمة دولة اسرائيل
انتم بلاء انفسكم
هذا هو الأسرائيلي الأن يبي يوديكم لصحاري سيناء تتيهون فيها
انتم بعتم ضمائركم
انتم سبب بلائكم😡