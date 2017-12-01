سر غياب ليلي علوي عن الريد كاربت

أماني الغامدي(صدى):

أفتقدت السجادة الحمراء حضور النجمة الكبيرة ليلي علوي لختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال 39 ، وذلك بسبب سفرها الي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .

من جانبه بدأت علوي تصوير مشاهد من فيلمها الجديد بعنوان ” التاريخ السري لكوثر ” ، ويشمل الفيلم مجموعة من ألمع النجوم ” الفنانة زينة- والفنان – أحمد حاتم-مي غيطي ” ، والفيلم من وتأليف وإخراج محمد أمين ،

ويذكر أن المهرجان أحد أهم 10 مهرجانات في العالم ، ويقام كل عام في الأوبرا المصرية ، ولكن أختلف الأمر هذا العام ، وأقيم بداية المهرجان وختامه في التجمع الخامس ، وتعتبر الراعي علي ذلك المهرجان ، مجموعة قنوات ال دي أم سي .