سر غياب ليلي علوي عن الريد كاربت
أفتقدت السجادة الحمراء حضور النجمة الكبيرة ليلي علوي لختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال 39 ، وذلك بسبب سفرها الي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .
من جانبه بدأت علوي تصوير مشاهد من فيلمها الجديد بعنوان ” التاريخ السري لكوثر ” ، ويشمل الفيلم مجموعة من ألمع النجوم ” الفنانة زينة- والفنان – أحمد حاتم-مي غيطي ” ، والفيلم من وتأليف وإخراج محمد أمين ،
ويذكر أن المهرجان أحد أهم 10 مهرجانات في العالم ، ويقام كل عام في الأوبرا المصرية ، ولكن أختلف الأمر هذا العام ، وأقيم بداية المهرجان وختامه في التجمع الخامس ، وتعتبر الراعي علي ذلك المهرجان ، مجموعة قنوات ال دي أم سي .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 53 دقيقة
فرق بين المكان الطاهر ومكان العهر
ليلي علوي اختارت المكان الصح نسأل الله لنا ولها الهداية
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 52 دقيقة
فرق بين المكان الطاهر ومكان العهر
ليلي علوي اختارت المكان الصح نسأل الله لنا ولها الهداية .