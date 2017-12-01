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سر غياب ليلي علوي عن الريد كاربت

سر غياب ليلي علوي عن الريد كاربت
أماني الغامدي(صدى):

أفتقدت السجادة الحمراء حضور النجمة الكبيرة ليلي علوي لختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال 39 ، وذلك بسبب سفرها الي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .

من جانبه بدأت علوي تصوير مشاهد من فيلمها الجديد بعنوان ” التاريخ السري لكوثر ” ، ويشمل الفيلم مجموعة من ألمع النجوم ” الفنانة زينة- والفنان – أحمد حاتم-مي غيطي ” ، والفيلم من وتأليف وإخراج محمد أمين ،

ويذكر أن المهرجان أحد أهم 10 مهرجانات في العالم ، ويقام كل عام في الأوبرا المصرية ، ولكن أختلف الأمر هذا العام ، وأقيم بداية المهرجان وختامه في التجمع الخامس ، وتعتبر الراعي علي ذلك المهرجان ، مجموعة قنوات ال دي أم سي .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 53 دقيقة

فرق بين المكان الطاهر ومكان العهر
ليلي علوي اختارت المكان الصح نسأل الله لنا ولها الهداية

[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 52 دقيقة

فرق بين المكان الطاهر ومكان العهر
ليلي علوي اختارت المكان الصح نسأل الله لنا ولها الهداية .

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