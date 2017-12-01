ألمانيا تدين إطلاق صاروخ بالستي على أراضي المملكة

نايف السالم(صدى):

أدانت ألمانيا اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمينة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان صادر لها، أن الهجوم الأخير على أراضي المملكة سيزيد من سوء الأوضاع وتعقيدها، مشدد على أن وقف إطلاق النار والحوار السياسي هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، وأنها تدعم مساعي الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

من جهت أخرى رحبت برلين بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعدة فتح عدد من الموانئ والمطارات اليمنية َمن الجهود التي تبذلها دول التحالف لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.