عزت: مواجهتنا للمنتخب المصري بكأس العالم فرصة ليعبر أحدنا للدور الثاني

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، اليوم الجمعة، عن ثقته بقدرة المنتخب الوطني على تقديم مستويات مميزة ونتائج تؤهله للدور الثاني، مؤكدًا رضاه عن النتيجة التي انتهت إليها قرعة كأس العالم التي وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر وروسيا والأوروغواي.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن مباريات الافتتاح عادة ما تسلط الأضواء، ولذلك سيكون الأخضر في واجهة الحدث الأبرز في المونديال، وهو أمر إيجابي من أكثر من زاوية، ومواجهتنا للمنتخب المصري في هذه المجموعة قد تكون فرصة ليعبر أحدنا إلى الدور الثاني، مشيرًا إلى أن المنتخبين قد يحالفهما التوفيق في العبور معًا.

وعبر ” عزت ” ، عن سعادته بأن القرعة وضعت الأخضر في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الروسي، وسعيد لأنها فرضت مواجهتنا للمنتخب المصري الشقيق.