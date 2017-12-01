” هنيدي ” لإعلامي سعودي مازحاً: عملنا عمرة وهنصعد مع بعض إن شاء الله

أماني الغامدي(صدى):

وجه الإعلامي السعودي نايف العلياني تعليقاً ساخراً للفنان محمد هنيدي على التحاق مصر والسعودية إلى المجموعة الافتتاحية الأولى ، حيث قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” مجموعتنا السعودية ، مصر ، روسيا ، الأورغواي.. باذن الله نصل للنهائي.. بس إحساسي يقول إحنا ومصر حنرجع نسوي عمره مع بعض في طيارة واحدة بنهاية الدور الأول ” .

ومن جانبه ، مازح ” هنيدي ” الإعلامي حيث رد في تغريدة له على تويتر قائلاً ” إحنا عملنا العمرة يا نايف قبل ما نروح.. وهنصعد مع بعض إن شاء الله ” .

يذكر أن نتيجة حفل قرعة كأس العالم لعام 2018 قد أسفرت عن انضمام مصر والسعودية إلى المجموعة الافتتاحية الأولى التي تبدأ يوم 14 يونيو للعام المقبل مع أوروغواي و روسيا ، وتُعد المملكة هي الدولة العربية الأولى في تاريخ بطولة الكأٍ التي تفتتح المباريات .