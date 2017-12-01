بالصور.. أمانة الشمالية تزيل 12 مبسط عشوائي مخالف
أزالت فرق أمانة منطقة الحدود الشمالية الميدانية، مساء اليوم الجمعة، خلال حملاتها الرقابية على مواقع الباعة الجائلين في الأسواق العامة أعداداً كبيرة من المباسط العشوائية غير النظامية التي تستخدمتها العمالة في الشوارع والطرقات العامة.
حيث بلغ عدد المباسط العشوائية التي تم إزالتها ١٢ مبسط.
وستواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية بتوجيهات من وكيل الخدمات المهندس ودي بن تركي العنزي بهدف التصدّي لظاهرة البيع العشوائي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لسكان مدينة عرعر.
مغرد[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 57 دقيقة
تكفون يا اما نات الشرقيه دوروا وقت صلاة الجمعه والله اليوم ما نسمع الخطيب حراج عند االجوامع والله والخطيب يخطب ويبيع يصوة مرتفقع ما جو على شان الصلاه جو يبيعون والله اليوم كا اننا فى حلقة خضار