بالصور.. أمانة الشمالية تزيل 12 مبسط عشوائي مخالف

خالد الضبيبي(صدى):

أزالت فرق أمانة منطقة الحدود الشمالية الميدانية، مساء اليوم الجمعة، خلال حملاتها الرقابية على مواقع الباعة الجائلين في الأسواق العامة أعداداً كبيرة من المباسط العشوائية غير النظامية التي تستخدمتها العمالة في الشوارع والطرقات العامة.

حيث بلغ عدد المباسط العشوائية التي تم إزالتها ١٢ مبسط.

وستواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية بتوجيهات من وكيل الخدمات المهندس ودي بن تركي العنزي بهدف التصدّي لظاهرة البيع العشوائي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لسكان مدينة عرعر.