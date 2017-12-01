في يومها الوطني.. الإمارات تخفض غرامة المخالفات إلى 50%
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة بالإمارات ، قراراً بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة بنسبة تصل إلى 50% ، وجاء ذلك بالتعاون مع إدارات المرور والتنسيق مع المسؤولين .
واتخذ ولي عهد أبو ظبي هذا الإجراء ، بمناسبة احتفالات الدولة الـ 46 باليوم الوطني للإمارات العربية المُتحدة .
الجدير بالذكر ، أن الإمارات تحتفل بعيدها الوطني على مدار خمسة أيام متواصلة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العرب ، وفي مقدمتهم حسين الجسمي ، وبلقيس ، وفايز السعيد في ” ريفريلاند دبي ” .
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبة ماطبقو سياسة التقشف
ساهر يامتعبنا[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 29 دقيقة
في يومها الوطني.. الإمارات تخفض غرامة المخالفات إلى 50% هي ياساهر الغو كل المخالفات علي المواطنيين ونفتح صفحة جديدة معاك شعارها قيادة امنه من دون مخالفات مع نهاية السنه الميلادية 2017 وبداية عهد جديد من التسامح بداية 2018
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5672 ] نشر منذ 27 دقيقة
الى خادم البيتين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز ابوفهد نتمنى نحن الشعب السعودي ان تخفض مخالفات المرور مثل الامارات 50% ربي يديم عزك ياسلمان السعد والفخر نتمنى ان نسمع مايفرحنا ويسعدنا ويثلج صدورنا
الله يشفيكم[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 10 دقائق
إلى المسؤولين في المرور ,, اتمنى مضاعفة مخالفات المرور ,,, حتى يتعلم الحوش والهمج قيادة السيارة واحترام الطريق ومرتاديه,,,,