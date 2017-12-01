في يومها الوطني.. الإمارات تخفض غرامة المخالفات إلى 50%

ابوظبي(صدى):

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة بالإمارات ، قراراً بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة بنسبة تصل إلى 50% ، وجاء ذلك بالتعاون مع إدارات المرور والتنسيق مع المسؤولين .

واتخذ ولي عهد أبو ظبي هذا الإجراء ، بمناسبة احتفالات الدولة الـ 46 باليوم الوطني للإمارات العربية المُتحدة .

الجدير بالذكر ، أن الإمارات تحتفل بعيدها الوطني على مدار خمسة أيام متواصلة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العرب ، وفي مقدمتهم حسين الجسمي ، وبلقيس ، وفايز السعيد في ” ريفريلاند دبي ” .