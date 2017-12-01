تعرف على جدول أشواط جائزة مهرجان الإبل

عادل الحربي(صدى):

استعدت إدارة مهرجات الملك عبد العزيز للإبل ، لفعاليات الحفل الذي يقام بدءاَ من مطلع يناير للعام المُقبل ، حيث أعلنت عن جدول أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل .

وتبدأ أشواط الجائزة بالفردي ، وفقاً لما ذكرته بعض المصادر الخاصة فيما يلي :

– فردي ” دق ”

يوم الاثنين 14-4-1439هـ الموافق 1-1-2018م لوني (شعل، وحمر)

يوم الثلاثاء 15-4-1439هـ الموافق 2-1-2018م وضح

يوم الأربعاء 16-4-1439هـ الموافق 3-1-2018م لوني (صفر، شقح)

ويوم الخميس 17-4-1439هـ الموافق 4-1-2018م مجاهيم

– فردي ” جل ”

يوم الجمعة 18-4-1439هـ الموافق 5-1-2018م مجاهيم

يوم السبت 19-4-1439هـ الموافق 6-1-2018م شقح

يوم الأحد 20-4-1439هـ الموافق 7-1-2018م لوني (صفر، شعل)

يوم الاثنين 21-4-1439هـ الموافق 8-1-2018م لوني (وضح حمر)

فردي ” فحل ”

يوم الثلاثاء 22-4-1439هـ الموافق 9-1-2018م وضح

يوم الأربعاء 23-4-1439هـ الموافق 10-1-2018م مجاهيم

يوم الخميس 24-4-1439هـ الموافق 11-1-2018م لوني (حمر، شعل)

يوم الجمعة 25-4-1439هـ الموافق 12-1-2018م لوني (صفر، شقح)

جْمل ” 20 إنتاج ”

يوم السبت 26-4-1439هـ الموافق 13-1-2018م مجاهيم

يوم الأحد 27-4-1439هـ الموافق 14-1-2018م وضح

يوم الاثنين 28-4-1439هـ الموافق 15-1-2018م لوني (صفر، حمر)

يوم الثلاثاء 29-4-1439هـ الموافق 16-1-2018م لوني (شعل، شقح)

جْمل ” 30 ”

يوم الأربعاء 30-4-1439هـ الموافق 17-1-2018م مجاهيم

يوم الخميس 1-5-1439هـ الموافق 18-1-2018م لوني (شقح، حمر)

يوم الجمعة 2-5-1439هـ الموافق 19-1-2018م لوني (صفر، وضح)

يوم السبت 3-5-1439هـ الموافق 20-1-2018م شعل

جْمل ” 50 ”

يوم الأحد 4-5-1439هـ الموافق 21-1-2018م لوني (مجاهيم، حمر)

يوم الاثنين 5-5-1439هـ الموافق 22-1-2018م لوني (شعل، شقح)

يوم الثلاثاء 6-5-1439هـ الموافق 23-1-2018م وضح

يوم الأربعاء 7-5-1439 الموافق 24-1-2018م صفر.

جْمل ” 100 ”

يوم الخميس 8-5-1439هـ الموافق 25-1-2018م مجاهيم

يوم الجمعة 9-5-1439هـ الموافق 26-1-2018م صفر

يوم السبت 10-5-1439هـ الموافق 27-1-2018م لوني (حمر، شقح)

يوم الأحد 11-5-1439هـ الموافق 28-1-2018م شعل

يوم الاثنين 12-5-1439هـ الموافق 29-1-2018م وضح