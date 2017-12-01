تعرف على جدول أشواط جائزة مهرجان الإبل
استعدت إدارة مهرجات الملك عبد العزيز للإبل ، لفعاليات الحفل الذي يقام بدءاَ من مطلع يناير للعام المُقبل ، حيث أعلنت عن جدول أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل .
وتبدأ أشواط الجائزة بالفردي ، وفقاً لما ذكرته بعض المصادر الخاصة فيما يلي :
– فردي ” دق ”
يوم الاثنين 14-4-1439هـ الموافق 1-1-2018م لوني (شعل، وحمر)
يوم الثلاثاء 15-4-1439هـ الموافق 2-1-2018م وضح
يوم الأربعاء 16-4-1439هـ الموافق 3-1-2018م لوني (صفر، شقح)
ويوم الخميس 17-4-1439هـ الموافق 4-1-2018م مجاهيم
– فردي ” جل ”
يوم الجمعة 18-4-1439هـ الموافق 5-1-2018م مجاهيم
يوم السبت 19-4-1439هـ الموافق 6-1-2018م شقح
يوم الأحد 20-4-1439هـ الموافق 7-1-2018م لوني (صفر، شعل)
يوم الاثنين 21-4-1439هـ الموافق 8-1-2018م لوني (وضح حمر)
فردي ” فحل ”
يوم الثلاثاء 22-4-1439هـ الموافق 9-1-2018م وضح
يوم الأربعاء 23-4-1439هـ الموافق 10-1-2018م مجاهيم
يوم الخميس 24-4-1439هـ الموافق 11-1-2018م لوني (حمر، شعل)
يوم الجمعة 25-4-1439هـ الموافق 12-1-2018م لوني (صفر، شقح)
جْمل ” 20 إنتاج ”
يوم السبت 26-4-1439هـ الموافق 13-1-2018م مجاهيم
يوم الأحد 27-4-1439هـ الموافق 14-1-2018م وضح
يوم الاثنين 28-4-1439هـ الموافق 15-1-2018م لوني (صفر، حمر)
يوم الثلاثاء 29-4-1439هـ الموافق 16-1-2018م لوني (شعل، شقح)
جْمل ” 30 ”
يوم الأربعاء 30-4-1439هـ الموافق 17-1-2018م مجاهيم
يوم الخميس 1-5-1439هـ الموافق 18-1-2018م لوني (شقح، حمر)
يوم الجمعة 2-5-1439هـ الموافق 19-1-2018م لوني (صفر، وضح)
يوم السبت 3-5-1439هـ الموافق 20-1-2018م شعل
جْمل ” 50 ”
يوم الأحد 4-5-1439هـ الموافق 21-1-2018م لوني (مجاهيم، حمر)
يوم الاثنين 5-5-1439هـ الموافق 22-1-2018م لوني (شعل، شقح)
يوم الثلاثاء 6-5-1439هـ الموافق 23-1-2018م وضح
يوم الأربعاء 7-5-1439 الموافق 24-1-2018م صفر.
جْمل ” 100 ”
يوم الخميس 8-5-1439هـ الموافق 25-1-2018م مجاهيم
يوم الجمعة 9-5-1439هـ الموافق 26-1-2018م صفر
يوم السبت 10-5-1439هـ الموافق 27-1-2018م لوني (حمر، شقح)
يوم الأحد 11-5-1439هـ الموافق 28-1-2018م شعل
يوم الاثنين 12-5-1439هـ الموافق 29-1-2018م وضح
اترك تعليقاً