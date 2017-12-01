بالصور.. الهلال يتغلب على الاهلي بهدفين

الرياض - تصوير محمد السعران(صدى):

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التغلب على ضيفه النادي الاهلي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين التي اقيمت مساء اليوم على معلي فيصل بن فهد بالملز .

وتمكن من تسجيل الهدفين للهلال سالم الدوسري 68 ، 76 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال الى النقطه الـ23 ، فيما تجمد رصيد الاهلي عند النقطه الـ24.