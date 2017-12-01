بالصور.. الهلال يتغلب على الاهلي بهدفين
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التغلب على ضيفه النادي الاهلي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين التي اقيمت مساء اليوم على معلي فيصل بن فهد بالملز .
وتمكن من تسجيل الهدفين للهلال سالم الدوسري 68 ، 76 .
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال الى النقطه الـ23 ، فيما تجمد رصيد الاهلي عند النقطه الـ24.
القرشي[ عدد التعليقات: 1987 ] نشر منذ 1 ساعة
لاعبين الهلال لعبوا بروح عالية رغم الظروف إللي مروا فيها مؤخرآ … فمبرووووك فوزهم المستحق .
اما لاعبين الأهلي للأسف لم يقدموا شيئآ يذكر الفريق بأكمله متراجع كثيرآ و تمريرات لاعبيه خاطئة كثيرة
حتى المساندة في الثلث الأخير في حالة الهجمة المرتدة لم تكن موجودة حتى وسط الأهلي تائه .
وفي ظل هذا المستوى مدرب الأهلي لم يحرك ساكنآ فظل أن يكون متفرجآ وسط هذا العك الكروي من فريقه .
هااااااردلكم يا جماهير الأهلي والله يعينكم على المدرب وعلى أشباه اللاعبين .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2039 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يا طقطق عليهم الهلال طقطقه
من جد الهلال غير ونادي يحترم بصراحة وما يلتفت الى ما يدار خارج الملعب ويتمع داخل الملعب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مليون مبروك الفوز للهلال و ليرتفع ضغط البعض
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههههههههههههه البعض مزاجهم عال العال اسبوع من الطقطقه و فريقنا يقدم أفضل مستوى ولله الحمد
وبعدين بالله قابلتوا فريق عشان كل هالفرحه لو كان سيلفا مكان العاهه السومه كان إنتهت الشوط الاول
من غير بلنتيين للاهلي لم تحتسب
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