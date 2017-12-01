الأحد.. المعهد الصناعي بجدة يبدأ استقبال المتقدمين الكترونيا

نايف السالم(صدى):

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة جدة باستقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438-1439 هـ بعد غد الاحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من هنا .

ودعا مدير المعهد مسفر بدران المتقدمين الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني، وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

المعهد يمنح الخريج شهادة الدبلوم التي تعادل الثانوية العامة، والتي تعطيه أولوية القبول بالكليات التقنية أو الاتصالات وكليات التميز لإتمام البكالوريوس والابتعاث الخارجي لخريجي الكليات التقنية، وكذلك التعيين في الوظائف المدنية بالمرتبة الخامسة في الخدمة المدنية، أو انخراطه بالعمل بالقطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من قروض معهد ريادة الأعمال الوطني بدعم من بنك التسليف والادخار السعودي.