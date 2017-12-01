بعد وقوعهما في مجموعة واحدة بمونديال روسيا.. تركي آل شيخ يوجه رسالة لمصر

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، على أن منتخب مصر والسعودية حبايب، عقب وقوعهما في مجموعة واحدة في مونديال روسيا 2018.

ونشر ” آل شيخ ” فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب، وهو يتحدث بشأن صعود مصر والسعودية لنهائي كأس العالم، مؤكدًا أنه لا يهم من يفوز في النهاية.

وعلق ” آل شيخ ” على الفيديو قائلًا: ” كلنا حبايب .. توقعاتك صح يادكتور، وبنكسب يا عمرو ” .

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب يقع في المجموعة الأولى والتي تضم مصر وأوروجواي، وروسيا، على أن يخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام روسيا.