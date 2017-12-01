بعد وقوعهما في مجموعة واحدة بمونديال روسيا.. تركي آل شيخ يوجه رسالة لمصر
أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، على أن منتخب مصر والسعودية حبايب، عقب وقوعهما في مجموعة واحدة في مونديال روسيا 2018.
ونشر ” آل شيخ ” فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب، وهو يتحدث بشأن صعود مصر والسعودية لنهائي كأس العالم، مؤكدًا أنه لا يهم من يفوز في النهاية.
وعلق ” آل شيخ ” على الفيديو قائلًا: ” كلنا حبايب .. توقعاتك صح يادكتور، وبنكسب يا عمرو ” .
يجدر الإشارة إلى أن المنتخب يقع في المجموعة الأولى والتي تضم مصر وأوروجواي، وروسيا، على أن يخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام روسيا.
خبير رياضي[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقوني كل الدول العربية الاربعة المشاركة بكاس العالم بروسيا في 2018 مستحيل يستطيعو ان يتجاوزو دوري 16