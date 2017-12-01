” الزراعة ” : مراكز الأبحاث تسعي للقضاء على سوسة النخيل

نايف السالم(صدى):

تسعي وزارة البيئة والمياه والزراعة، للقضاء على سوسة النخيل الحمراء التي تعتبر إحدى مهددات صناعة التمور في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مراكز الأبحاث المنتشرة في المملكة، والمختصة ببحث كل ما يتعلق بالزراعة في السعودية، إضافة إلى وجود مركز النخيل والتمور في الأحساء والقطيف الذي يختص ضمن نطاق عمله بمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأوضحت الوزارة أن هناك برنامج وطني لمكافحة السوسة في ٢٠ مدينة ومحافظة في المملكة، من ضمنها منطقة القصيم التي تُعتبر قصة نجاح، مؤكدة أنه بدأ انحسار الدودة من الانتشار، وذلك بجهود المواطنين والشركات، وبمتابعة من أمير المنطقة، وبإذن الله تتوج الجهود بالسيطرة الكاملة.

وأكدت الوزارة، أن الادعاءات التي ظهرت مؤخرًا عن وجود أجهزة أو مركبات للقضاء على سوسة النخيل تمت تجربتها سابقًا، ولم تثبت فاعليتها، أو قد تسبب خطورة على العاملين.