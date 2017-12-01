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احتفال جماهير الأهلي والهلال باليوم الوطني للإمارات بهذه الطريقة

احتفال جماهير الأهلي والهلال باليوم الوطني للإمارات بهذه الطريقة
طلال الغامدي(صدى):

احتفل لاعبو فريقي الأهلي والهلال وسط حشود الجماهير ، باليوم الوطني للإمارات ، الذي يوافق غدا ً السبت ، على ملعب استاد ” ود مدني ” ، رافعين شعارات تؤكد صدق العلاقات بين البلدين ، مع امتزاج علم السعودية بعلم الإمارات .

ورفع آلاف الجماهير داخل الملعب صورة تجمع بين خادم الحرمين الشريفين وملك الإمارات الشقيقة خليفة بن راشد ، أثناء مباراة الدوري السعودي للمحترفين ، مساء اليوم الجمعة .

ونزل لاعبوا الفريق إلى الملعب مُرتدين قمصاناً تحمل علم الإمارات ، تعبيراً عن سعادتهم باليوم الوطني للدولة ، وتشديداً على قرب المسافات التي شكلت الوحدة بين كلا الدولتين .

يذكر أن مباراة الاهلي والهلال انتهت منذ قليل بفوز الأخير على الأول بفارق هدفين لصالح اللاعب سالم الدوسري .


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