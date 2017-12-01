” الصحة ” تبعث رسالة طمأنة للموظفين بشأن مستحقاتهم

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه تم حصر جميع مستحقات الموظفين، سواء أكانت لسنوات سابقة أو للسنة الحالية، وتم العمل مع المسؤولين بوزارة المالية للحصول على دعم ميزانية الوزارة بالمبالغ المطلوبة، وقد تم صرف الغالبية العظمى منها، فيما سيتم صرف ما تبقى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الوزارة في رسالة إلى الموظفين، شمول المستحقات لبدلات بالأثر الرجعي لمدة سبعة أشهر ” بدل عدوى/ الطب الشرعي/ الندرة/ التعيين/ التميز ” ، بالإضافة إلى مستحقات الأحكام القضائية للموظفين بجميع فئاتها والتي هي في غالبيتها لسنوات ماضية لم تتمكن الوزارة من دفعها سابقاً، وانتدابات ونفقات الحج والعمرة، ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإجازات، والانتدابات الأخرى ” غير الحج والعمرة ” ، والإسكان العيني ” بدل السكن ” ، مؤكدة في رسالتها أنها تبذل كل جهد في سبيل الوفاء بواجباتها تجاه موظفيها.