بعد إعلان خوضها المباراة الافتتاحية في مونديال روسيا.. ألمانيا تهنيء المملكة

نواف السالم(صدى):

هنأت السفارة الألمانية بالرياض، مساء اليوم الجمعة، المنتخب الأخضر بافتتاحه مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت السفارة في تغريدة علي حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” لن نلتقي في الدور الأول ولكن في السفارة فريقنا الثاني هو الأخضر والافتتاحية مع الأخضر ” .

يُذكر أن المنتخب الوطني سيفتتح مباريات مونديال 2018 أمام نظيره الروسي، بعد وقوعه في المجموعة الأولى مع كلًا من مصر وروسيا والأوراجواي، وفقًا لقرعة كأس العالم التي تم الإعلان عنها منذ قليل من الكرملين بموسكو.