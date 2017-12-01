بعد إعلان خوضها المباراة الافتتاحية في مونديال روسيا.. ألمانيا تهنيء المملكة
هنأت السفارة الألمانية بالرياض، مساء اليوم الجمعة، المنتخب الأخضر بافتتاحه مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.
وقالت السفارة في تغريدة علي حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” لن نلتقي في الدور الأول ولكن في السفارة فريقنا الثاني هو الأخضر والافتتاحية مع الأخضر ” .
يُذكر أن المنتخب الوطني سيفتتح مباريات مونديال 2018 أمام نظيره الروسي، بعد وقوعه في المجموعة الأولى مع كلًا من مصر وروسيا والأوراجواي، وفقًا لقرعة كأس العالم التي تم الإعلان عنها منذ قليل من الكرملين بموسكو.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39089 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفق منتخبنا الى كل مايصبوا إليه ,,
,, والله اني متفائل ، واظنها واحد صفر لمنتخبنا ، ربما يجي من ركلة جزاء ..
ابو وليد[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 2 ساعتين
راحت فيها روسيا