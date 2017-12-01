بالفيديو.. الأحمري عبر ” ياهلا ” : قراءة الأمير خالد الفيصل لمقالي شيء مشرف

نايف السالم(صدى):

تحدث الإعلامي على العلياني عبر برنامج يا هلا رمضان والذي يقدمه على قناة روتانا خليجية، حول إشادة أمير مكة، خالد الفيصل، علي ما نشر الكاتب الصحفي فهد الأحمري في مقالاً بعنوان ” من السواعد الحمراء إلى السواعد السمراء ” ، حيث يروي قصة رجل عاش في الماضي راعياً للغنم، بالتزامن مع الوقت الذي بدأت المملكة تشهد خلاله طفرة حضارية كبيرة حققت خلالها إنجازات واضحة رغم المشاكل والأزمات التي مرت بها البلاد.

ووجه أمير مكة، خالد الفيصل ، جميع صحف المملكة لنشر هذا المقال وتعميمه ، مشيراً إلى إحدى فقرات المقال ليهيدها إلى مواطني السعودية، قائلاً ” أهديها لكل سعودي يعتز بوطنه ومواطنيه ” ، حيث أن موضوع المقال يقدم رسالة هادفة لأبناء الوطن من جهة ، حول تاريخ مملكتهم وماضيهم الجميل وحتى تنقلاته الحديثة التي وصل إليها في يومنا الحالي.

من جانبه قال الأحمري عبر شاشة يا هلا، إن قراءة الأمير خالد الفيصل للمقال بحد ذاتها شيء مشرف ومعزز جدا، لأنه يُفهم الكتاب أن القيادة تتابع ما نكتب، فضلا عن توجيهه بنشر المقال في كل الصحف ” .

وأضاف الأحمري، ” كنت في صباي قروي أرعى الغنم في بللحمر، ثم انتقلنا لوادي الدواسر في السبعينات حيث الخدمات الغائبة، لكنها كانت نقلة نوعية في حياتي، فقد تعرفت هناك على السيكل وركبت السيارة وعرفت المشروب الغازي والجبن وخبز المخابز.