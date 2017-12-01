بعد هجوم كتائب تميم الإرهابية.. نورة شنار: أتمنى تأليف كتاب مجاني عن جرائم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

شنت الكاتبة السعودية نورة شنار هجوماً حاداً على الجهات الحاكمة للدوحة ، بسبب التخبط السياسي الذي يواجهه النظام إثر القيادة السيئة التي تمثلت في تنظيم الحمدين القطري الذي يسعى باستمرار للتدخل في شئون الدول الخليجية بشكل عام ، وفي شئون الدول العربية على وجه الخصوص .

حيث علقت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” أتمنى لو كان لدي متسع من الوقت لتأليف كتاب ونشره مجاناً في معرض الدوحة عن جرائم الحمدين في الدول العربية والخليج والصفحات الاخيرة مسافة اتركها عن عهد تميم الزائل بعدما احتل الفرس والاتراك قطر ” .

ومن ثم تابعت في تدوينة أخرى لها ” تخبط النظام القطري في فهم المعقولات؛ الدول الخليجية توافق على حضور قطر للقمة ونظامها ما زال يمول الإرهابيين المفسدين في دول الخليج ويدعم قناة الإرهاب الجزيرة لتواصل التحريض على القتل وسفك الدماء في مصر وفي كل مكان ” .

يذكر أنه قد شنت الكتائب الالكترونية الإرهابية للأمير القطري تميم بن حمد ، هجوماً شديد اللهجة على الكتابة الصحفية ” نورة ” ، بعدما سعت لفضح مؤامرات العار التي تنظمها قطر في مقال لها بعنوان ” مؤامرات العار ” .

أتمنى لو كان لدي متسع من الوقت لتأليف كتاب ونشره مجاناً في معرض الدوحة عن جرائم الحمدين في الدول العربية والخليج والصفحات الاخيرة مسافة اتركها عن عهد تميم الزائل بعدما احتل الفرس والاتراك قطر .!#معرض_الدوحه_الدولي_للكتاب — نورة شنار (@Norashanar) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧