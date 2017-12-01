الجبير: الإيرانيون عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن

عادل الحربي(صدى):

قال عادل الجبير وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إن إيران سهلت تحركات عناصر جماعة داعش والقاعدة.

وأضاف ” الجبير ” خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، أن حزب الله يستغل البنوك اللبنانية لغسيل الاموال من تجارة المخدرات، موضحًا أن إيران مسؤولة عن التدخل بشؤون الدول العربية.

وفي السياق ذاته لفت ” الجبير ” إلى أن الإيرانيون عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن، مضيفًا: ” الحوثيون استولوا على الدولة اليمنية ووضعوا الرئيس بإقامة جبرية ” .

وجدد ” الجبير ” إعلان تأييد المملكة للعملية السياسية في اليمن، بإشراف الأمم المتحدة، قائلًا: ” حق للحوثيين المشاركة في العملية السياسية وليس السيطرة على الدولة ” .

وأشار إلى أن المملكة ليس لها علاقات مع إسرائيل، قائلًا: ” ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وننتظر مسار عملية السلام ” .

وتابع: ” المملكة أسست مركز اعتدال لملاحقة التطرف بكل أشكاله ” ، مضيفًا أن السعودية كانت ضحية للإرهاب وهي تخوض حربا ضروسا ضده.

وبشأن قرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال: ” ولي العهد يريد أن تتحول المملكة إلى الأفضل من خلال الاصلاحات ومواجهة ” ، متابعًا: ” قرارات الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد حظيت بشعبية كبيرة في أوساط ” .

وفيما يتعلق بأزمة لبنان أوضح ” الجبير ” أن لبنان دولة مهمة جدًا للعالم العربي، قائلًا: ” فهو نموذج للتعايش بين مختلف الديانات ولا يمكن السماح بفشله ” .