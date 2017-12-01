الحضري: كنت اتمنى لو لم تقع مصر والسعودية في مجموعة واحدة

طلال الغامدي(صدى):

أعرب حارس مرمى منتخب مصر وفريق التعاون، عصام الحضري، عن حزنه لوقوع قرعة منتخب مصر مع المنتخب السعودي، موضحًا أنه هذا الأمر يقلل فرص أحد المنتخبات العربية في الصعود للدور الثاني.

وأضاف ” الحضري ” : ” سنقاتل من أجل الظهور بمستو جيد في المونديال والوصول لأبعد مدى في البطولة العالمية ” .

وأسفرت قرعة كأس العالم التي سحبت اليوم الجمعة في موسكو عن وقوع مصر والسعودية في المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الضيافة وأوروجواي.

وسيخوض المنتخب الأخضر المباراة الافتتاحية، لصبح أول منتخب عربي يخوض افتتاح كأس العالم، أمام روسيا في 14 يونيو المقبل في ملعب لوجنيكي في موسكو.

في المقابل ستلتقي مصر مع أوروجواي في أولى مبارياتها في كأس العالم منذ 1990 في اليوم التالي في إيكاترينبرج.