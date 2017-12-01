وفاة فتاة بعد تناولها وجبة من أحد المطاعم في محايل عسير
تعرضت أسرة في محايل عصير إلى كارثة صحية، بعد تناول وجبة طعام من أحد المطاعم، حيث اصيب الجميع بحالة سخونية شديدة وآلام في الأمعاء فور تناولها.
وقال أحمد المجردي – والد الفتيات ضحايا التسمم في محايل عسير في مداخلة هاتفية على برنامج ياهلا: ” نقلت ابنتي الكبرى لمستشفى محايل عسير فاستقبلوها وبعد ساعات أخبروني أن مخها متوقف عن العمل، ثم نقلوها إلى المستشفى الألماني لإنقاذ حياتها.
وتابع والد الفتاة ” حينما وصلت ابنتي الكبرى لمستشفى الألماني قالوا إنها متوفية دماغيا، وبعد أيام أعلنوا وفاتها تماما رحمها الله ” .
وأكد المتحدث باسم إمارة عسير إنه تم إبلاغ سمو أمير عسير بالحادث، فأمر بالتحفظ فورا على العاملين بالمطعم ومنعهم من السفر، مع إغلاق المطعم، وإحالة القضية التسمم للنيابة العامة للتحقيق.
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