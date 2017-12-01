وفاة فتاة بعد تناولها وجبة من أحد المطاعم في محايل عسير

أبها(صدى):

تعرضت أسرة في محايل عصير إلى كارثة صحية، بعد تناول وجبة طعام من أحد المطاعم، حيث اصيب الجميع بحالة سخونية شديدة وآلام في الأمعاء فور تناولها.

وقال أحمد المجردي – والد الفتيات ضحايا التسمم في محايل عسير في مداخلة هاتفية على برنامج ياهلا: ” نقلت ابنتي الكبرى لمستشفى محايل عسير فاستقبلوها وبعد ساعات أخبروني أن مخها متوقف عن العمل، ثم نقلوها إلى المستشفى الألماني لإنقاذ حياتها.

وتابع والد الفتاة ” حينما وصلت ابنتي الكبرى لمستشفى الألماني قالوا إنها متوفية دماغيا، وبعد أيام أعلنوا وفاتها تماما رحمها الله ” .

وأكد المتحدث باسم إمارة عسير إنه تم إبلاغ سمو أمير عسير بالحادث، فأمر بالتحفظ فورا على العاملين بالمطعم ومنعهم من السفر، مع إغلاق المطعم، وإحالة القضية التسمم للنيابة العامة للتحقيق.