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لهذا السبب تنام فتاة بريطانية بجوار الثلاجة يومياً

لهذا السبب تنام فتاة بريطانية بجوار الثلاجة يومياً
لندن(صدى):

أصيبت شابة بريطانية تبلغ 23 عاماً ، وتدعى ” بيج هويت ” بمرض نادر يجعلها تشعر وكأنها تحترق حية ، وهو ما يصيبها بالألم الشديد ، فتضطر على إثره لاستخدام كمادات الثلج طوال الليل ، ولذلك تقضي ليلها دائماً نائمة بالقرب من الثلاجة .

وشخص الأطباء بدورهم مرض ” هويت ” ، والذي أطلقوا عليه اسم ” متلازمة الألم الناحي المُركب ” ، وهو ما يجعلها لا تستطيع النوم لأكثر من 4 ساعات يومياً ، وفقاً لما ذكره موقع ” ميرور ” البريطاني .

ويتسبب هذا المرض في درجات متقدمة من الألم الشديد الحارق في الركبة اليسرى ، ومن ثم يتحول إلى تشنجات عضلية وتورم وأرق مستمر ، والذي يصنف على أنه أسوأ من آلام الولاده تبعاً لمؤشر ” ماكجيل ” للألم .

وتسعى الفتاة حالياً لجمع 25 ألف جنيه استرليني لتحصل على غرفة مزودة بالأكسجين عالي الضغط ، لتتخلص من العذاب الذي استمرت به لمدى 6 سنوات متواصلة حتى وصلت إلى التدهور التام .


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