التعليم: بدء تعميم ” ساعة برمجة ” بالمدارس

علي القحطاني(صدى):

في خطوة جديدة لتعليم الطلاب أساسيات البرمجة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العربية، وجّه نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، الإدارات التعليمية بتنفيذ برنامج ” ساعة برمجة ” خلال الفترة من 15 ربيع الأول إلى 6 ربيع الثاني 1439هـ.

وطالبت الوزارة، في تعميمها لإدارات التعليم، بدراسة البرنامج ووضع الخطوات والإِجْرَاءَات المناسبة لتنفيذه.

ويأتي التوجيه بـ ” ساعة البرجمة ” ، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ودعمًا للتحول الرقمي والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي.