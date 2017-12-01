بالفيديو: وجه السعد يُكرم عمر خربين بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر سمو الأمير نواف بن سعد أثناء تكريمه للمهاجم الهلال عمر خربين بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2017.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، الأربعاء الماضي، فوز مهاجم المنتخب السوري والهلال السعودي، عمر خربين، بلقب أفضل لاعب في آسيا.