” لافروف ” : تصريحات أمريكا عن أزمة كوريا الشمالة ” لعب النار “

موسكو(صدى):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، التصريحات الأخيرة التي أصدرتها واشنطن فيما يتعلق بالحل العسكري للأزمة الكورية الشمالية، بالخطأ الكبير وهي بمثابة لعب بالنار.

وأعلن في تصريحات صحفية، أن روسيا سوف نبذل قصارى جهدنا لعدم السماح بذلك، لضمان حل المشكلة بالوسائل السلمية والدبلوماسية.

كانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلي، قد حذرت أمس الأول الأربعاء، من أنه في حالة اندلاع حرب مع كوريا الشمالية سيتم تدمير النظام (الكوري) تماما.

وقالت إن ” تصرفات النظام الكوري الشمالي تجعل العالم على مقربة من اندلاع حرب ” .