نوال الزغبي تخرج عن صمتها.. وهذا سر جمالها
قدمت الفنانة نوال الزغبي إجابات لكثير من الأسئلة التي طرحها معجبوها لها عبر تويتر من خلال هاشتاج ” اسأل نوال ” ، والذي تحول في فترة وجيزة إلى ترند في مختلف الدول العربية .
وأشارت الفنانة إلى أنها ترى الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الأقرب إلى قلبها ، مضيفة أنها تنشغل خلال الفترة الحالية في تحضيرات ألبومها المُقبل بالتعاون مع عدد من كبار الملحنين العرب مثل عمرو مصطفى ومحمد رحيم .
وردت ” الزغبي ” على تساؤل جمهورها حول سر جمالها الدائم ، حيث أكدت أن ذلك بفضل روحها الجميلة وحرصها المستمر على ممارسة الرياضة بشكل يومي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23377 ] نشر منذ 28 دقيقة
أها وأنا على بالي من كثر أكل الزبادي🤗🤗🤗