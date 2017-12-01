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نوال الزغبي تخرج عن صمتها.. وهذا سر جمالها

نوال الزغبي تخرج عن صمتها.. وهذا سر جمالها
أماني الغامدي(صدى):

قدمت الفنانة نوال الزغبي إجابات لكثير من الأسئلة التي طرحها معجبوها لها عبر تويتر من خلال  هاشتاج ” اسأل نوال ” ، والذي تحول في فترة وجيزة إلى ترند في مختلف الدول العربية .

وأشارت الفنانة إلى أنها ترى الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الأقرب إلى قلبها ، مضيفة أنها تنشغل خلال الفترة الحالية في تحضيرات ألبومها المُقبل بالتعاون مع عدد من كبار الملحنين العرب مثل عمرو مصطفى ومحمد رحيم .

وردت ” الزغبي ”  على تساؤل جمهورها حول سر جمالها الدائم ، حيث أكدت أن ذلك بفضل روحها الجميلة وحرصها المستمر على ممارسة الرياضة بشكل يومي .


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