في بلقرن.. معلمة تتفاجأ بقائدة مدرستها تنتظرها فور خروجها من غرفة العمليات

صالح بن دايل(صدى):

تفاجأت معلمة في محافظة بلقرن فور خروجها من غرفة العمليات بمستشفى البشائر العام بقائدة مدرستها تنتظرها لترافقها لغرفة التنويم وتلازمها حتى المساء من ذلك اليوم .

وتفصيلاً ، كانت المعلمة بإبتدائية ومتوسطة شقيق شمران التابعة لمكتب تعليم البشائر بلقرن ، قد أبلغت قائدة المدرسة فاطمة سالم الشهراني بموعد عمليتها ؛ حتى تتمكن من إعادة توزيع المنهج خلال إجازتها المرضية .

إلا أنها تفاجأت المعلمة عند خروجها من غرفة العمليات بقائدة المدرسة تنتظرها وترافقها في غرفة التنويم وتبقى معها حتى المساء ، في موقف فريد يُضرب به المثل في الوفاء والمعاملة الحسنة .