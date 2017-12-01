في بلقرن.. معلمة تتفاجأ بقائدة مدرستها تنتظرها فور خروجها من غرفة العمليات
تفاجأت معلمة في محافظة بلقرن فور خروجها من غرفة العمليات بمستشفى البشائر العام بقائدة مدرستها تنتظرها لترافقها لغرفة التنويم وتلازمها حتى المساء من ذلك اليوم .
وتفصيلاً ، كانت المعلمة بإبتدائية ومتوسطة شقيق شمران التابعة لمكتب تعليم البشائر بلقرن ، قد أبلغت قائدة المدرسة فاطمة سالم الشهراني بموعد عمليتها ؛ حتى تتمكن من إعادة توزيع المنهج خلال إجازتها المرضية .
إلا أنها تفاجأت المعلمة عند خروجها من غرفة العمليات بقائدة المدرسة تنتظرها وترافقها في غرفة التنويم وتبقى معها حتى المساء ، في موقف فريد يُضرب به المثل في الوفاء والمعاملة الحسنة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23377 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذيلن بنات الديرة
الله يسعدهن ويوفقهن
هم تاج روسنا.