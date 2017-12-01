النصر يتصدر دوري الناشئين لكرة القدم بـ 9 نقاط

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق النصر على الرائد بهدف دون رد اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لدرجة الناشئين لكرة القدم .

وارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط بالمركز الأول بفارق الأهداف عن الهلال الثاني الذي تغلب على الشباب بهدفين دون رد ، وتوقف رصيد الشباب عند نقطة واحدة بالمركز العاشر ، والرائد بلا نقاط بالمركز ما قبل الأخير .

وخسر فرق الفتح من الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط بالمركز السابع ، وفاز الوحدة على الروضة بسبعة أهداف دون رد ، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 3 نقاط بالمركز السادس ، وتوقف رصيد الروضة بدون نقاط بالمركز الأخير.

كما فاز الاتفاق على هجر بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد الاتفاق 7 نقاط بالمركز الثالث ، وتجمد رصيد هجر عند 3 نقاط بالمركز الثامن ، وتعادل القادسية مع الاتحاد بدون أهداف ،ليكون رصيد القادسية نقطتين بالمركز التاسع ، ورصيد الاتحاد 7 نقاط بالمركز الرابع .