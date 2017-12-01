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توقعات فلكية تشير إلى تزامن توقيت مباراة الأخضر مع ليلة العيد

توقعات فلكية تشير إلى تزامن توقيت مباراة الأخضر مع ليلة العيد
نواف السالم(صدى):

توافقت المباراة الافتتاحية لدوري كأس العالم للعام القادم ، والتي تجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الروسي ، مع ليلة عيد الفطر المبارك ، يوم الخميس الموافق 30 رمضان 1439 ، لاستحالة رؤية هلال شوال في مساء يوم 29 من رمضان .

وجاء ذلك وفقاً لتوقعات الباحث الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك ، ملهم بن محمد هندي ، حيث تقام المباراة في تمام السادسة مساءاً بتوقيت السعودية وهو الوقت الذي يتزامن مع موعد الإفطار الأخير لشهر رمضان المُبارك .

يذكر أن المنتخب السعودي جرى اختياره خلال سحب قرعة كأس العالم بروسيا اليوم الجمعة ، ضمن المجموعة الافتتاحية الأولى التي تجمع بين مصر وروسيا والأوروغواي .


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